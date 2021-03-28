Аргентина

Культовый аргентинский экс-футболист руководил клубом на протяжении почти семи лет.

На финальном отрезке своей яркой карьеры профессионального футболиста аргентинский экс-полузащитник Хуан Себастьян Верон вернулся в родной для него клуб Эстудиантес де ла Плата, где несколько раз ставил на паузу, а затем и возобновлял, свою карьеру.

В конечном итоге, осенью 2014 года опытный исполнитель решил попробовать себя в абсолютно новой роли, и провел успешную избирательную кампанию на пост президента клуба, который дал ему дорогу в большой футбол.

При этом, зимой 2017 года, в возрасте 42 лет аргентинец нашел в себе силы возобновить выступления на профессиональном уровне, однако провел лишь пять матчей в рамках Копа Либертадорес, после чего окончательно повесил бутсы на гвоздь летом того же года.

Верон провел в качестве президента Эстудиантеса почти семи лет, которые, к сожалению, не отметились внушительными достижениями клуба. Последний мало-мальски весомый успех команды приходится еще на 2010 года, когда "крысоловы" одержали победу в Апертуре — первой части розыгрыша национального первенства.

Стоит отметить, что экс-футболист отойдет от дел не окончательно, а лишь уступит свое место в пользу нового кандидата на пост президента, в то время как сам переместится на должность вице-президента, которую ранее занимал Мартин Горостега.

"Возможно, я буду находиться чуть меньше в поле зрения, но все равно останусь приверженцем собственного пути по достижению наших общих с болельщиками идей", — прокомментировал свой уход с главного руководящего поста аргентинец.

Напомним, что на счету Верона за почти 23 года профессиональной карьеры было около 580 матчей во всевозможных состязаниях, по ходу которых он отличился 67-ю голами и 70-ю результативными передачами.