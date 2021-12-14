Команды провели турнир памяти легендарного футболиста.
барселона - бока хуниорс, фото барселона
14 декабря 2021, 21:49
Завершился товарищеский поединок за Кубок Марадоны между каталонской Барселоной и аргентинским Бока Хуниорс.
Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти более точными оказались чемпионы Аргентины.
Барселона — Бока Хуниорс 1:1 (2:4 по пен.)
Голы: Жуджла, 50 — Себальос, 77
Барселона: Нето — Лангле (Миньгеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде Кейта, Дани Алвес — Санс (Перрейра, 60), Пуч, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61) — Жуджла, Демир (Ахомаш, 46)
Бока Хуниорс: Росси — Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра — Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 62), Кампусано (Варела, 62) — Альмендра (Госналес, 62), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62)
Предупреждения: Искадьерос, Перрейра.