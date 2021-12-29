Аргентина

Аргентинец повесил бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет.

Бывший защитник сборной Аргентины Фабрисио Колоччини объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает Sky Sports.

Центрбек принял решение завершить выступления на профессиональном уровне в возрасте 39 лет.

Последним клубом Колоччини был аргентинский Альдосиви, в котором он выступал с июля этого года. Наибольшую известность в Европе защитник приобрел благодаря выступлениям в Депортиво и Ньюкасле.

В составе сборной Аргентины Колоччини провел 39 матчей, отличившись одним голом. Кроме того, он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2001-м и Олимпиады-2004.