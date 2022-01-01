Аргентина

Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес нарасхват.

Представители Баварии, Манчестер Юнейтед, Милана, Интера и Ювентуса уже выстроились в очередь, чтобы встретиться с агентом Лучшего футболиста Южной Америки 2021 года — сообщает Calciomercato.

21-летний Хулиан Альварес, выступающий на позиции форварда, опередил в голосовании за лучшего футболиста года таких конкурентов, как Габигол и Густаво Гомеса.

На счету Альвареса 5 матчей за национальную сборную Аргентины (0 голов).

В составе Ривер Плейт Хулиан провел 95 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча.