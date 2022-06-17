Аргентина

Екс-футболіст отримає свій перший тренерський досвід.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед та туринського Ювентусу Карлос Тевес отримає свій перший тренерський досвід.

Футболіст стане головним тренером Росаріо Сентраль, повідомляє Sky Italia. Контракт буде підписано на три роки, про що невдовзі буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що Тевес завершив ігрову кар'єру в 2021 році, а останнім клубом аргентинця був Бока Хуніорс.

Нагадаємо, що раніше Карлос Тевес заявив, що розпочав заняття на підготовчих курсах для майбутніх тренерів, тому скоро перейде на роботу в новій для себе ролі.