Аргентина

Півзахисник повернеться до південноамериканського континенту.

До завершення чинного контракту між півзахисником Артуро Відалем та міланським Інтером залишається ще один рік, проте вже станом на зараз досвідчений футболіст хоче завчасно вирішити питання щодо свого майбутнього клубу.

Допомогти 35-річному виконавцеві з визначенням наступного місця роботи зголосився аргентинський Бока Хуніорс, який нещодавно звернувся до Артуро з пропозицією контракту.

Судячи з останнього інтерв’ю двоюрідного брата футболіста "змій", Гонсало Васкеса, Видаль уже встиг захопитись пропозицією можливої співпраці.

"Бока досить активно почала налагоджувати з ним зв’язки. Я гадаю, що на 70-80% питання трансферу вирішено. Останні деталі мають бути узгоджені наступного тижня.

Окрім цього, Фламенго робить певні реверанси в його бік, але я не знаю, наскільки ці розмови є серйозними.

Артуро хоче знову відчути пристрасть, тому потенційний клуб повинен його спокусити. Йому байдуже до грошей, інакше він би поїхав до Катару чи США.

Я припускаю, що він хоче відчути хвилювання від атмосфери, яку створюють фанати на Бомбонері", — заявив родич чилійця.

У цьому сезоні Відаль відіграв у 40 матчах, двічі забивши та ще чотири рази віддавши гольові передачі.