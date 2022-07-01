Досвідчений чилійський півзахисник може повернутися до Південної Америки.
Артуро Відаль, getty images
01 липня 2022, 08:59
Центральний півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 35-річний чилієць може перебратися до чемпіонату Аргентини.
Відаль, у якого закінчується контракт із "нерадзуррі" влітку 2023 року, отримав пропозицію від Боки Хуніорс підписати контракт до грудня 2023 року.
Минулого сезону чилійський хавбек провів 40 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Артуро Відал також має пропозиції з Туреччини та США.