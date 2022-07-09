Аргентина

Колишній нападник Шахтаря перейшов у новий клуб.

Аргентинський форвард Факундо Феррейра підписав контракт з Індепедієнте, повідомляє офіційний сайт клубу.

Попередньою командою 31-річного футболіста була мексиканська Тіхуана. В Аргентині він раніше виступав за Велес та Банфілд.

Подробиці контракту між Індепедієнте та Факундо Феррейрою не розголошуються.

Минулого сезону аргентинський нападник провів 14 матчів на клубному рівні, в яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що з 2013 до 2018 року Феррейра виступав за донецький Шахтар. У проміжку також була оренда Ньюкасл.