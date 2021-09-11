Бывший форвард донецкого Шахтера близок к подписанию контракта с Коло-Коло.
Факундо Феррейра, Getty Images
11 сентября 2021, 13:55
Бывший нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра в ближайшее время подпишет контракт с чилийским клубом Коло-Коло, сообщает La Tercera.
По информации источника, руководство чилийского клуба предложило 30-летнему аргентинцу однолетний контракт с окладом в 500 тысяч долларов в год.
Футболист достанется чилийцам бесплатно, так как находится в статусе свободного агента после ухода из Сельты.
Ранее сообщалось, что Феррейра мог оказаться в Чемпионшипе.