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Бывший форвард донецкого Шахтера близок к подписанию контракта с Коло-Коло.

Бывший нападающий донецкого Шахтера Факундо Феррейра в ближайшее время подпишет контракт с чилийским клубом Коло-Коло, сообщает La Tercera.

По информации источника, руководство чилийского клуба предложило 30-летнему аргентинцу однолетний контракт с окладом в 500 тысяч долларов в год.

Футболист достанется чилийцам бесплатно, так как находится в статусе свободного агента после ухода из Сельты.

Ранее сообщалось, что Феррейра мог оказаться в Чемпионшипе.