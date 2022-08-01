Аргентина

Рядовий футбольний матч завершився великим скандалом.

Черговий матч аматорській ліги Аргентини між Гарменсе та Індепенденсією завершився грандіозним скандалом.

У звичайному ігровому епізоді гравці двох команд почали сперечатись із арбітринєю Далмою Кортаді. Згодом, сталось абсолютна дичина для цивілізованого світу — гравець Гарменсе Крістіан Тіроне підбіг зі спини до реферині та вдарив її кулаком по голові.

Кортаді змогла швидко піднятись на ноги, але матч продовжено не було.

🚨Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

Очікується, що тепер Тіроне матиме проблеми не тільки із футбольної владою, а й з правоохоронними органами.