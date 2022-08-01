Рядовий футбольний матч завершився великим скандалом.
гарменсе - Індепенденсія
01 серпня 2022, 15:11
Черговий матч аматорській ліги Аргентини між Гарменсе та Індепенденсією завершився грандіозним скандалом.
У звичайному ігровому епізоді гравці двох команд почали сперечатись із арбітринєю Далмою Кортаді. Згодом, сталось абсолютна дичина для цивілізованого світу — гравець Гарменсе Крістіан Тіроне підбіг зі спини до реферині та вдарив її кулаком по голові.
Кортаді змогла швидко піднятись на ноги, але матч продовжено не було.
Очікується, що тепер Тіроне матиме проблеми не тільки із футбольної владою, а й з правоохоронними органами.