Аргентина

Аргентинець повідомив, що життя футболіста не таке, як усім здається.

Колишній нападник мадридського Реала, Ювентуса та збірної Аргентини Гонсало Ігуаін розповів про тяжке життя футболіста.

"Я вже казав, що прожив дуже тяжкі 15 років. Люди думають, що у футболістів круте та дуже легке життя, в якому все просто, як у казці. Зовсім ні. Ми не можемо прогулятися, як простий люд. Тебе ображають, а реагувати не можна, бо наслідки будуть сильнішими, як здається спочатку, якщо ти зробиш це.

Після провальної гри, втраченого моменту чи поразки ти просто не можеш вийти на вулицю. Життя футболіста визначається результатом.

Мені здається несправедливим те, що всі роки, які я граю на елітному рівні, я не міг реагувати на образи та неповагу. На цьому етапі життя я вже не можу миритися з цим. Завдяки сім'ї та друзям я дуже виріс з особистого погляду.

Зараз я перебуваю на одному з найкращих етапів життя", — розповів Ігуаін в інтерв'ю TyC Sports.

Наразі Ігуаін виступає за Інтер Маямі в МЛС. Його контракт завершується у грудні 2022 року.