Аргентина

Фахівець вісім років працював у клубі.

Головний тренер Рівер Плейта Марсело Гальярдо вирішив залишити клуб узимку 2022 року.

Як повідомляє прес-служба "мільйонерів", фахівець вирішив піти, як тільки в нього закінчиться контракт.

46-річний Гальядо очолив Рівер Плейт у 2014 році. З тих пір з клубом він виграв чемпіонат Аргентини, два Кубки Лібертадорес, по два рази Кубок та Суперкубок Аргентини.

У 2021 році Марсело Гальярдо був претендентом на посади головного тренера ПСЖ та Барселони. Цілком ймовірно, що він очолить європейський клуб.