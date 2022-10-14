Фахівець вісім років працював у клубі.
Марсело Гальярдо. Getty Images
14 жовтня 2022, 11:35
Головний тренер Рівер Плейта Марсело Гальярдо вирішив залишити клуб узимку 2022 року.
Як повідомляє прес-служба "мільйонерів", фахівець вирішив піти, як тільки в нього закінчиться контракт.
46-річний Гальядо очолив Рівер Плейт у 2014 році. З тих пір з клубом він виграв чемпіонат Аргентини, два Кубки Лібертадорес, по два рази Кубок та Суперкубок Аргентини.
У 2021 році Марсело Гальярдо був претендентом на посади головного тренера ПСЖ та Барселони. Цілком ймовірно, що він очолить європейський клуб.