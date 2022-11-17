Аргентина

Молодий фахівець буде працювати у рідному клубі.

Один з найпопулярніших та найтитулованіших клубів Аргентини Рівер Плейт призначив нового головного тренера.

Їм став 41-річний Мартін Демічеліс, який на своїй посаді змінив Марсело Гальярдо. Контракт з Демічелісом підписаний до 2025 року.

Це перша робота молодого фахівця у дорослій команді. Раніше він очолював юнацьку команду Баварії, а після і Баварію ІІ.

Відзначимо, для Мартіна Рівер Плейт є рідним клубом. З 1998 по 2003 рік він захищав кольори "мільйонерів", отримувавши перший досвід у професійному футболі.

Після цього він грав у складі Баварії, Манчестер Сіті, Малаги та Еспаньйола. 49 матчів він зіграв за збірну Аргентини.