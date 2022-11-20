Аргентина

Футболіст задоволений, що грає з Лео в одній національній команді.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес заявив, що грати поруч із Ліонелем Мессі було його мрією.

"Мій улюблений гравець - Ліонель Мессі , я граю з ним разом, а раніше дивився на нього по телевізору. Моя мрія здійснилась тоді, як я вперше вийшов із Мессі в атаці Аргентини".

Також Лаутаро прокоментував тиск, який відчувають гравці перед чемпіонатом світу-2022.

"Ми відчуваємо його на собі, безперечно, тому що всі ми знаємо, яке місце Аргентина посідає в історії футболу, чого досяг Марадона і що показує Мессі. І я намагаюся зробити свій внесок", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, що збірна Аргентини зіграє у групі С на чемпіонаті світу разом із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.