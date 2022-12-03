Аргентина

Бельгієць зацікавив деякі статусні колективи.

Тома Меньє цікавляться багато чолових команд континету.

Серед інших претендентів називаються лондонські клуби, Барселона, Ювентус, Мілан та Манчестер Юнайтед.

Каталонці давно розглядають можливіст запрошення досвідченого гравця до себе, проте Боруссія відмовляється продавати свого правого захисника.

Цього сезону у Дортмунді футболіст непогано грав до пошкодження, після якого пропустив багато матчів команди, втім зміг відновитися перед чемпіонатом світу.