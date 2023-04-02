Аргентина

Футболіста хотіли в повернути d клуб, де він розпочинав займатись футболом.

Президент аргентинського клубу Ньюеллс Олд Бойз Пабло Алегрі зізнався, що намагатиметься вмовити Ліонеля Мессі повернутись.

"Ми намагатимемося здійснити цю мрію. Люди тут повинні віддати йому шану. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес говорив, що Мессі потрібно виграти Кубок Лібертадорес.

Після цього я зв'язався з ним, і він мені сказав, що треба працювати спільно, щоб мрія про виступ Мессі в цьому турнірі здійснилася. Ми зробимо все для цього.

Ми на всі сто віддані тому, щоб привести Мессі до Ньюеллсу. Це мрія кожного. Усі аргентинські та навіть американські фанати хочуть, щоб він переїхав сюди. Ньюеллс стануть найпопулярнішим клубом на континенті.

Час покаже, станеться це чи ні. Але ми чекатимемо його стільки, скільки буде потрібно", — цитує Алегрі AS із посиланням на La Red Rosario.

Нагадаємо, що Мессі виступав в академії Ньюеллс Олд Бойз з 1994 по 2000 роки, після чого перебрався до Ла Масії.