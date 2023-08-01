Аргентина

Жахливий інцидент стався у Буенос-Айресі.

Уругвайський захисник Дієго Годін завершив кар'єру, провівши останній матч у чемпіонаті Аргентини, де Велес Сарсфілд поступився Уракану.

Наступного дня після гри футболісти повернулися до Буенос-Айресу, щоб забрати свої автомібілі. На них напали фанати зі зброєю в руках, повідомив Reuters.

Джерело повідомляє, що серед постраждалих футболістів — Джанлука Престіанні, Леонардо Хара, Франсіско Ортега та Сантьянго Кастро. Велес публічно засудив агресивних уболівальників.

Тренер Себастьян Мендес заявив, що команда не повернеться до тренувань, доки не буде гарантовано безпеку для колективу.

Зазначимо, що Дієго Годін не постраждав у цій ситуації, а кілька футболістів відбулися переляком.