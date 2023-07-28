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Легендарний уругваєць повісив бутси на цвях у віці 37 років.

Колишній захисник збірної Уругваю та мадридського Атлетіко Дієго Годін ухвалив рішення про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє AS.

Через це рішення 37-річний уругваєць достроково розірвав контракт з аргентинським Велесом, який діяв до літа наступного року.

До поїздки в Аргентину, Годін виступав за Атлетіко, Вільярреал, Кальярі, Інтер, Насьональ та Атлетіко Мінейро.

Найбільше матчів він провів у складі "матрацників" — 389. За свою клубну кар'єру він забив 38 голів та віддав 23 гольові передачі. Також на його рахунку шість червоних карток.

Також Годін провів 161 матч у складі збірної Уругваю, за яку він дебютував у жовтні 2005 року. На його рахунку вісім забитих м'ячів та сім асистів. Разом із Уругваєм Дієго ставав переможцем Копа Америка 2011 року.