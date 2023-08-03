Аргентина

30-річний футболіст виступатиме в Аргентині.

Мануель Лансіні став гравцем Рівер Плейта, повідомив офіційний сайт клубу.

Деталі переходу не повідомляються, як тривалість угоди 30-річного півзахисника. Зазначимо, що Лансіні вже виступав за Рівер Плейт з 2010 до 2014 року з перервою на оренду у Флуміненсе.

Лансіні перейшов до Рівер Плейта на правах вільного агента. Його контракт із Вест Гемом завершився 30 червня.

У сезоні-2022/23 Лансіні провів 23 матчі за Вест Гем: на його рахунку 3 голи та 1 асист.