30-річний футболіст виступатиме в Аргентині.
Мануель Лансіні, ФК Рівер Плейт
03 серпня 2023, 14:59
Мануель Лансіні став гравцем Рівер Плейта, повідомив офіційний сайт клубу.
Деталі переходу не повідомляються, як тривалість угоди 30-річного півзахисника. Зазначимо, що Лансіні вже виступав за Рівер Плейт з 2010 до 2014 року з перервою на оренду у Флуміненсе.
Лансіні перейшов до Рівер Плейта на правах вільного агента. Його контракт із Вест Гемом завершився 30 червня.
У сезоні-2022/23 Лансіні провів 23 матчі за Вест Гем: на його рахунку 3 голи та 1 асист.