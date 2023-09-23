Аргентинець думає піти на пенсію.
Папу Гомес, Getty Images
23 вересня 2023, 17:14
Чемпіон світу 2022 Папу Гомес заявив, що розглядає варіант із завершенням кар'єри футболіста. Про це повідомляє
у своєму твіттері відомий інсайдер Фабриціо Романо.
"Я чекаю на підходящу можливість. Якщо вона не представиться, серйозно подумаю про завершення кар'єри. Я віддав все заради футболу і не хочу наприкінці засмучуватися", — сказав аргентинець.
Раніше повідомлялося
, що Гомес може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії.