Аргентина

Аргентинець думає піти на пенсію.

Чемпіон світу 2022 Папу Гомес заявив, що розглядає варіант із завершенням кар'єри футболіста. Про це повідомляє у своєму твіттері відомий інсайдер Фабриціо Романо.

"Я чекаю на підходящу можливість. Якщо вона не представиться, серйозно подумаю про завершення кар'єри. Я віддав все заради футболу і не хочу наприкінці засмучуватися", — сказав аргентинець.