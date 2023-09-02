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Колишній футболіст Металіста має пропозицію з чемпіонату Саудівської Аравії.

Папу Гомес може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, гравець взяв час на роздуми. Журналіст не називає, який саме клуб цікавиться аргентинцем.

Нагадаємо, що учора Гомес став вільним агентом. У Севільї він виступав 2,5 року: на його рахунку 10 голів та 7 асистів у 90 іграх.

Раніше повідомлялося, що Севілья оголосила про підписання екснападника Реала та Ліона.