На нас очікує "Південноамериканське дербі".
Аргентина, Getty Images
11 листопада 2023, 13:43
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав 27 футболістів на матчі проти Уругваю та Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Аргентини.
Повний список виглядає наступним чином:
Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Вальтер Бенітес (ПСВ)
Захисники: Гонсало Монтієль (Ноттінгем Форест), Пабло Маффео (Мальорка), Науель Моліна (Атлетіко), Герман Песселья (Бетіс), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Лукас Мартінес Куарта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Маркос Акунья (Севілья), Франсіско Ортега (Олімпіакос)
Півзахисники: Леандро Паредес (Рома), Гвідо Родрігес (Бетіс), Енцо Фернандес (Челсі), Родріго Де Пауль (Атлетіко), Есекіель Паласіос (Баєр), Джованні Ло Чельсо (Тоттенгем), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль)
Нападники: Пауло Дібала (Рома), Анхель Ді Марія (Бенфіка), Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Лаутаро Мартінес (Інтер), Ніколас Гонсалес (Фіорентина), Лукас Окампос (Севілья)
Збірна Аргентини зіграє проти збірної Уругваю 17 листопада о 02:00 за київським часом, а вже 22 листопада о 02:30 проведе дербі проти збірної Бразилії.