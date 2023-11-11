Аргентина

На нас очікує "Південноамериканське дербі".

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні викликав 27 футболістів на матчі проти Уругваю та Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футболу Аргентини.

Повний список виглядає наступним чином:

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Франко Армані (Рівер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Вальтер Бенітес (ПСВ)

Захисники: Гонсало Монтієль (Ноттінгем Форест), Пабло Маффео (Мальорка), Науель Моліна (Атлетіко), Герман Песселья (Бетіс), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Лукас Мартінес Куарта (Фіорентина), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Маркос Акунья (Севілья), Франсіско Ортега (Олімпіакос)