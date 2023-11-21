Аргентина

Гравець також виступає за збірну Аргентини U-23.

Правий вінгер Рівер Плейта Пабло Соларі опинився у сфері інтересів кількох європейських клубів, повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За даними Конура, 22-річний гравець зацікавив Валенсію, Наполі та Ювентус. Поточна угода Соларі розрахована до кінця 2026 року.

У цьому сезоні він взяв участь у 42 матчах Рівер Плейта у всіх турнірах, відзначившись 12 голами та 11 асистами. Портал transfermarkt оцінює вінгера у 8 мільйонів євро