Аргентина

Наставник дав свій коментар.

Ліонель Скалоні висловився про майбутнє Ліонеля Мессі у збірній Аргентини.

"Ми говоримо Мессі, щоб він грав так довго, як зможе. Він довів, що він не має кінця. Невідомо, коли він закінчить. Це неймовірно.

Мессі щасливі на футбольному полі. За його межами, на мою думку, бути Лео складно, тому що, виходячи з дому, він оточений людьми. На полі він щасливий", — наводить слова Скалоні ESPN.

У поточному сезоні Мессі провів 6 матчів у МЛС: на його рахунку 1 гол та 2 асисти.