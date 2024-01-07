Аргентина

Триває фінальний етап перемовин.

Аргентинський футбольний ринок останнім часом є дуже привабливим напрямком для вивчення англійським клубами й Брайтон вирішив не відставати від загального тренду.

Команда Роберто Де Дзербі кинула оком на флангового півзахисника Бока Хуніорс Валентина Барко, якого вважають одним із найбільш талановитих гравців свого покоління.

19-річний юнак за останній сезон провів 35 матчів на "дорослому" рівні, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.

Попит на нього є значним, проте Брайтон своєю рішучістю поступово схиляє керівництво Боки до трансферу.

"Чайки" дають 10 млн євро за гравця й дуже близькі до його підписання.