Триває фінальний етап перемовин.
Валентин Барко, Getty Images
07 січня 2024, 08:50
Аргентинський футбольний ринок останнім часом є дуже привабливим напрямком для вивчення англійським клубами й Брайтон вирішив не відставати від загального тренду.
Команда Роберто Де Дзербі кинула оком на флангового півзахисника Бока Хуніорс Валентина Барко, якого вважають одним із найбільш талановитих гравців свого покоління.
19-річний юнак за останній сезон провів 35 матчів на "дорослому" рівні, забивши один гол та віддавши чотири гольові передачі.
Попит на нього є значним, проте Брайтон своєю рішучістю поступово схиляє керівництво Боки до трансферу.
"Чайки" дають 10 млн євро за гравця й дуже близькі до його підписання.