Аргентинець розпочне тренувальний процес.
СЕРХІО АГУЕРО, GETTY IMAGES
26 лютого 2024, 23:25
Серхіо Агуеро розглядає можливість відновити кар'єру професійного футболіста, повідомляє DSports Radio.
За інформацією джерела, 35-річний аргентинець планує почати тренування з Індепендьєнте.
Тренерський склад команди, очолюваний колишнім соратником по команді і співвітчизником Серхіо Карлосом Тевесом, схвалив цю ідею і незабаром планує оцінити фізичний стан колишнього нападника.
Не виключено, що якщо здоров'я дозволить, то Агуеро відновить кар'єру футболіста. Однак на даному етапі не зрозуміло, за Індепендьєнте чи в іншому клубі.
Нагадаємо, що Агуеро завершив кар'єру 15 грудня 2021 року через проблеми із серцем.