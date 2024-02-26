Аргентина

Аргентинець розпочне тренувальний процес.

Серхіо Агуеро розглядає можливість відновити кар'єру професійного футболіста, повідомляє DSports Radio.

За інформацією джерела, 35-річний аргентинець планує почати тренування з Індепендьєнте.

Тренерський склад команди, очолюваний колишнім соратником по команді і співвітчизником Серхіо Карлосом Тевесом, схвалив цю ідею і незабаром планує оцінити фізичний стан колишнього нападника.

Не виключено, що якщо здоров'я дозволить, то Агуеро відновить кар'єру футболіста. Однак на даному етапі не зрозуміло, за Індепендьєнте чи в іншому клубі.

Нагадаємо, що Агуеро завершив кар'єру 15 грудня 2021 року через проблеми із серцем.