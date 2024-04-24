Аргентина

В ексгравця двох топ-клубів АПЛ, Ювентуса і Бока Хуніорс виникли проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер аргентинського Індепендьєнте Карлос Тевес опинився у лікарні, де перебуватиме до завершення медичних досліджень, передає портал BBC.

В офіційній заяві клубу йдеться про те, що початкові тести 40-річного спеціаліста у медзакладі були "задовільними", а його подальше перебування там назвали "запобіжним заходом". Повідомляється, що Тевес був госпіталізований через біль у грудях.

Зазначимо, що Індепендьєнте (Авельянеда) вже у травні розпочне виступи у новому сезоні чемпіонату Аргентини. У першому турі вони прийматимуть Тальєрес (Кордоба).

Контракт Тевеса з "червоними" розраховано до кінця 2026 року. Під його керівництвом команда провела вже 29 матчів, у 13 з яких перемогла, у 6 програла, тоді як ще 10 завершилися внічию.