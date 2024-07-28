Аргентина

Фахівець провалив другий етап змагань чемпіонату Аргентини.

43-річний аргентинський фахівець Мартін Демікеліс залишає посаду головного тренера Рівер Плейт. Про це повідомляє офіційний сайт клубу зі столиці Аргентини

Зазначається, що рішення про відставку колишнього захисника мюнхенської Баварії, Манчестер Сіті та збірної Аргентини було ухвалено одноголосно керівництвом клубу.

Сьогодні 43-річний фахівець проведе останню гру в якості керманича Рівер Плейт. "Банда" протистоятиме Атлетіко Сарм'єнто.

Мартін Демікеліс очолив Рівер Плейт у 2022 році. Минулого сезону "мільйонери" під його керівництвом завоювали титул чемпіона Аргентини.