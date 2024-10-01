Аргентина

Дієго Мартінес подав у відставку.

Головний тренер Бока Хуніорс Дієго Мартінес подав у відставку після трьох поразок поспіль.



"Сьогодні не буде розмов про футбол, просто щоб повідомити вам, що я подав у відставку. Я поговорив спочатку з представниками Ради, потім із президентом, а потім із футболістами.



Не збираюся далі продовжувати виконувати функції тренерського штабу. Думаю, найкраще для нас — піти, щоб хлопці могли рухатися вперед. Я вдячний клубу і президенту за довіру", — зазначив Мартінес.

Після 16 турів Бока перебуває на 12-му місці в чемпіонаті Аргентини.