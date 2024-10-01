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40-річний футболіст "повісить бутси на цвях".

Півзахисник клубу Емірейтс з ОАЕ Андреас Іньєста найближчим часом оголосить про завершення кар’єри, повідомляє Relevo.

8 жовтня відбудеться пресконференція, на якій футболіст офіційно повідомить про завершення кар’єри.

Іньєста розпочав свою кар'єру у 2002 році в Барселоні, з якою він завоював 32 трофеї. Також він виступав за японський Віссел Кобе та Емірейтс з ОАЕ.

У складі збірної Іспанії Іньєста двічі ставав переможцем чемпіонату Європи і перемагав на чемпіонаті світу.