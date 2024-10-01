40-річний футболіст "повісить бутси на цвях".
Іньєста, getty images
01 жовтня 2024, 11:11
Півзахисник клубу Емірейтс з ОАЕ Андреас Іньєста найближчим часом оголосить про завершення кар’єри, повідомляє Relevo.
8 жовтня відбудеться пресконференція, на якій футболіст офіційно повідомить про завершення кар’єри.
Іньєста розпочав свою кар'єру у 2002 році в Барселоні, з якою він завоював 32 трофеї. Також він виступав за японський Віссел Кобе та Емірейтс з ОАЕ.
У складі збірної Іспанії Іньєста двічі ставав переможцем чемпіонату Європи і перемагав на чемпіонаті світу.