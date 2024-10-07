Аргентина

Втрата для команди Скалоні.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо не зіграє за збірну Аргентини у жовтні через проблеми з коліном. Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, 20-річний гравець не приїде в розташування "альбіселесте". Медичний персонал клубу порадив йому скористатися паузою, щоб відновити здоров'я.

"У мене були проблеми з коліном в останніх двох матчах, і я не зможу приїхати до збірної, але сподіваюся, що зможу відновитися і взяти участь у наступних зустрічах", — написав у своїх соцмережах Гарначо.

Команді Ліонеля Скалоні належить провести два матчі в рамках відбору на ЧС-2026. У ніч із 10 на 11 жовтня Аргентина зіграє з Венесуелою, а в ніч із 15 на 16 жовтня — з Болівією.

Зазначимо, що збірна Аргентини наразі лідирує в південноамериканському відбірковому турнірі до чемпіонату світу-2026, набравши 18 очок у 8 матчах.