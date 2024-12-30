Аргентина

Форвард прокоментував своє майбутнє.

Відомий уругвайський нападник Едінсон Кавані влітку 2023 року завершив свою європейську частину професійної кар’єри й повернувся до Південної Америки, підписавши контракт з аргентинським Бока Хуніорс.

У жовтні цього року угоду було оновлено до кінця 2026 року й, судячи з останнього інтерв’ю 37-річного виконавця, це буде останній клуб у його кар’єрі.

"Я вже говорив, що збираюсь завершити кар'єру в Боці, і я думаю, що буду слідувати цьому рішенню до останнього.

Як я сказав у перший день свого перебування в цьому клубі, це — неймовірний досвід, який мені випала нагода пережити. Я насолоджуюсь цим моментом, проте це також і велика відповідальність. Але я насолоджуюсь і нею так само.

Тому я завжди намагаюсь зробити все можливе, щоб усе пройшло добре. Ми повинні добре підготуватись до викликів 2025 року", — заявив уругвайський виконавець.

У минулому сезоні аргентинського футболу Кавані за 39 матчів забив 20 голів та віддав дві гольові передачі.