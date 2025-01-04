Поступово кар’єра гравця наближається до завершення.
Енцо Перес, Getty Images
04 січня 2025, 08:45
Європейська частина пригод аргентинського опорного півзахисника Енцо Переса складалась із виступів усього за два клуби — лісабонську Бенфіку та іспанську Валенсію, після п’яти років гри за які він повернувся назад на батьківщину.
Нині вже 38-річний виконавець наближається до завершення своєї професійної кар’єри, однак цей рік ще проводитиме на футбольному полі.
Як стало відомо напередодні, це відбуватиметься в складі Рівер Плейта, за який Енцо вже виступав упродовж п’яти років після гри за "кажанів" і залишив клуб на початку 2024 року в якості вільного агента.
Цього разу його трансфер з Естудіантеса відбувався на таких саме умовах і контракт було підписано строком на один рік.
За Рівер Плейт Енцо відіграв найбільше в своїй кар’єрі — 241 матч, забивши шість голів та віддав десять гольових передач.