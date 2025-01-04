Аргентина

Поступово кар’єра гравця наближається до завершення.

Європейська частина пригод аргентинського опорного півзахисника Енцо Переса складалась із виступів усього за два клуби — лісабонську Бенфіку та іспанську Валенсію, після п’яти років гри за які він повернувся назад на батьківщину.

Нині вже 38-річний виконавець наближається до завершення своєї професійної кар’єри, однак цей рік ще проводитиме на футбольному полі.

Як стало відомо напередодні, це відбуватиметься в складі Рівер Плейта, за який Енцо вже виступав упродовж п’яти років після гри за "кажанів" і залишив клуб на початку 2024 року в якості вільного агента.

Цього разу його трансфер з Естудіантеса відбувався на таких саме умовах і контракт було підписано строком на один рік.

За Рівер Плейт Енцо відіграв найбільше в своїй кар’єрі — 241 матч, забивши шість голів та віддав десять гольових передач.