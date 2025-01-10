Аргентина

Ексгравець Манчестер Юнайтед і ПСЖ перебереться до Аргентини.

Центральний півзахисник Атлетіка Андер Еррера вже невдовзі може стати гравцем Бока Хуніорс, передає журналіст Фабріціо Романо.

Атлетік — Барселона 0:2 Відео голів та огляд матчу 08.01.2025

Переговори між сторонами перебувають на завершальній стадії. Очікується, що 35-річний іспанець змінить клубну прописку вже наступного тижня (13-19 січня).

Контракт Еррери з Атлетіком розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 1.5 млн євро.

У ході поточної кампанії Андер взяв участь у 14 матчах всіх турнірів, не відзначившись результативними діями.