Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії, що відбувся 8 січня 2025 року.
Атлетік — Барселона, Getty Images
09 січня 2025, 10:11
У першому півфіналу Суперкубка Іспанії Барселона обіграла Атлетік завдяки голам Гаві та Ямаля. У фіналі каталонці зіграють із сильнішим із пари Реал — Мальорка.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона у рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2024/25:
Атлетік — Барселона 0:2
Голи: Гаві, 17, Ямал, 52
Атлетік: Сімон — Лекуе (Де Маркос, 63), Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Весга, 63), Хаурегісар — І. Вільямс, Гомес (Джало, 80), Беренгер (Серрано, 73) — Гурусета (Н. Вільямс, 63).
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Касадо (Гарсія, 83), Педрі, Гаві (Торрес, 73) — Рафінья, Левандовські (де Йонг, 73), Ямал (Фермін, 64).
Попередження: Беренгер, Гомес — Кунде