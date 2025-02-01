Кошти, вочевидь, менші, аніж можуть дати аравійці.
Аргентинський опорний півзахисник Леандро Паредес розпочав фінальний етап діє поточного контракту з італійською Ромою.
Уже влітку 30-річний виконавець може опинитись на ринку вільних агентів, бо наразі немає жодних контрактів із "вовками" з приводу можливого продовження дії цієї угоди.
А отже під час поточного трансферного вікна в Роми залишається останній шанс хоч щось заробити на потенційному продажу футболіста.
Розмір цього "щось" наразі є ключовим питанням — клуби із Саудівської Аравії готові задовольнити й значні вимоги римлян, тоді як для аргентинського Бока Хуніорс це радше питання ностальгії.
Паредес може повернутись до рідного клубу, саме з якого й переходив до Роми за 6 млн євро влітку 2015 року.
Цього ж разу аргентинці пропонують 5 млн євро за те, щоб футболіст перейшов до їхнього складу.
Однак при цьому сам Леандро ще має погодитись на зменшення зарплатні до 1,2 млн євро на рік, хоча й своєї остаточної відповіді не дала й сама Рома.
На рахунку аргентинця 19 матчів, один гол та дві гольові передачі в поточному сезоні.