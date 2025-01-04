Італія

Одноклубним Артема Довбика роздумує над переходом в Аш-Шабаб.

Центральний півзахисник Роми Леандро Паредес у це зимове трансферне вікно може вирушити до Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний аргентинець отримав дуже привабливу пропозицію від Аш-Шабаба, яка змусила його замислитися над тим, щоб залишити римський клуб.

Контракт Паредеса з "вовками" спливає влітку 2025 року, проте в Ромі прагнуть зберегти гравця та хочуть запропонувати йому новий контракт.

У поточному сезоні Леандро Паредес провів за Рому 14 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав два асисти.