Аргентина

37-річний футболіст, ймовірно, продовжить кар’єру в Росаріо Сентраль.

Атакувальний півзахисник Анхель Ді Марія нещодавно оголосив про відхід із Бенфіки. Як повідомляє видання Marca, 37-річний футболіст максимально близький до повернення в Росаріо Сентраль.

Саме в Росаріо Сентраль Ді Марія починав свій шлях у футболі, перш ніж улітку 2007 року перейшов до Бенфіки.

Раніше в Європі Анхель Ді Марія грав за такі великі клуби, як Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Ювентус.

У сезоні-2024/25 Ді Марія провів у різних змаганнях 40 офіційних матчів, у яких забив 15 голів і віддав 10 гольових передач партнерам.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія може возз'єднатися з Мессі в Інтер Маямі.