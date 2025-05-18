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Ще один чемпіон світу у Флориді?

Аргентинський півзахисник Анхель Ді Марія, який залишив лісабонську Бенфіку на правах вільного агента, може перейти до Інтер Маямі. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво представника клубу МЛС найближчим часом проведе перемовини з оточенням 37-річного ветерана, щоб дізнатися про подальші кроки аргентинця у своїй кар'єрі та спробувати переконати його приєднатися до Лео Мессі в Інтер Маямі.

Зазначається, що "чаплі" хочуть оформити підписання Ді Марії якомога швидше до відкриття трансферного вікна в МЛС (24 липня).

У сезоні-2024/25 Анхель Ді Марія відіграв за Бенфіку 39 матчів, забив 15 голів та віддав 10 результативних передач.