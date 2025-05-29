Аргентина

Аргентинець продовжить кар'єру на батьківщині.

37-річний Анхель Ді Марія повернувся в Росаріо Сентраль. Офіційне підтвердження опублікувала прес-служба клубу в соціальній мережі Х.

"Для нашої спільної історії ще належить написати багато сторінок", – написано на сторінці Росаріо Сентраль.

Nuestra historia juntos tiene más páginas por escribir 💙💛 pic.twitter.com/JhakDVuR4M — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2025

Ді Марія – вихованець академії Росаріо Сентраль. За основну команду клубу він виступав у сезонах-2006/07 років. За цей час футболіст провів 39 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

Перед поверненням на батьківщину аргентинський ветеран представляв Бенфіку. Також він виступав за мадридський Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Ювентус.