Аргентинець продовжить кар'єру на батьківщині.
Анхель Ді Марія, X
29 травня 2025, 23:54
37-річний Анхель Ді Марія повернувся в Росаріо Сентраль. Офіційне підтвердження опублікувала прес-служба клубу в соціальній мережі Х.
"Для нашої спільної історії ще належить написати багато сторінок", – написано на сторінці Росаріо Сентраль.
Ді Марія – вихованець академії Росаріо Сентраль. За основну команду клубу він виступав у сезонах-2006/07 років. За цей час футболіст провів 39 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і віддав дві результативні передачі.
Перед поверненням на батьківщину аргентинський ветеран представляв Бенфіку. Також він виступав за мадридський Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ і Ювентус.