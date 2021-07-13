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Football.ua размышляет над тем, насколько важно то, в каком стиле одерживаются победы на турнирах.

На чемпионате Европы-2020, который закончился совсем недавно, победу праздновала сборная Италии. Многие нейтральные болельщики, которые до старта турнира не поддерживали ни одну из команд, яро "топили" за итальянцев в финальном матче. Отчасти это произошло из-за того, что Англия прошла в финал благодаря очень сомнительному пенальти в ворота симпатичной сборной Дании. Но все-таки львиная доля хейта на англичан свалилась из-за того стиля, в котором действовала команда. И именно по этой причине итальянцы в финальном матче заработали такое огромное количество нейтральной поддержки.

Подопечные Саутгейта играли на этом турнире в максимально осторожный футбол. Англичане отказались от высокого прессинга и доминирования на футбольном поле. При потере мяча Англия всей командой опускалась в низкий блок и заманивала своего оппонента.

При перехвате мяча англичане выбегали в свои быстрые атаки. В таком стиле они добывали свои скучные победы в группе. В подобном ключе они сумели обыграть и сборную Германию. Исключением, пожалуй, стал матч против сборной Украины, где Англия не встретила достойного сопротивления и хорошенько покуражилась.

Что важнее – результат или игра?

В социальных сетях после финала часто приходилось встречать мысли следующего характера: "Футбол победил антифутбол". Где вообще находится эта грань между футболом и антифутболом? Когда речь заходит об этом, то все сразу любят вспоминать сборную Греции и Евро-2004, поскольку это ярчайший пример того, как команда с довольно посредственными исполнителями в составе сумела выиграть чемпионат Европы при максимально оборонительной и незрелищной игре. На тот момент главный тренер Отто Рехагель осознавал, что уровень и качество его футболистов не позволяет ему играть с командами уровня Франции в открытый атакующий футбол. Он сделал ставку на дисциплину, оборону и стандарты у ворот соперника. К большому удивлению многих, это сработало!

Как вы думаете, греки сильно расстроены тем, что их команда все свои матчи отсиживалась в обороне, пересекала за матч полтора раза половину поля и забивала свой единственный победный гол? Поставим вопрос иначе, если бы сборная Украины выиграла этот чемпионат Европы, но сделала это в похожем ключе, как греки, это сильно бы расстроило наших болельщиков? Точно нет. Результат в футболе – самое главное и важное. Каким образом результат был добыт – это то, что помнят на порядок меньше людей, от общего числа болельщиков, которые гордятся результатом.

Выбирать то, в какой футбол играть клубам гораздо проще. Клуб способен под свое видение пригласить тренера и самое главное выбрать нужных исполнителей. Атлетико Мадрид Диего Симеоне яркое тому подтверждение. "Матрасники" были одной из самых ярких контратакующих команд последний десяток лет. 6-7 лет назад Атлетико был едва ли не единственной командой, которая была способна остановить ультратакующую Барселону в Лиге чемпионов. Кто-то станет обвинять их в этом? Тут же вспомним про Моуринью и его пресловутые "автобусы" на фоне его достижений.

Как же не вспомнить и Мирчу Луческу, который работая в Шахтере, строил атакующую команду с молодыми талантливым бразильскими игроками. Та команда с Фернандиньо, Виллианом и Дугласом Костой способна была играть в атакующий футбол в Лиге чемпионов с любой командой Европы.

Сейчас же Динамо Луческу играет совсем в другой футбол? Естественно. Наставник прекрасно понимает возможности своих футболистов и выбирает именно тот вариант, который максимально раскроет потенциал его игроков.

В национальных сборных ситуация обстоит немного другим образом. Тренерский штаб не может никого приобрести, он должен работать с теми, кто у него есть. Спроецируем эту ситуацию на сборную Украины. Помните, когда Андрей Шевченко заявлял о том, что наша национальная команда будет играть в атакующий футбол и не будет отступать от своих принципов независимо от того, против кого играет? Все были в легком недоумении.

Сборная действительно заиграла по-другому, но это Евро расставил все на свои места. В играх с более сильными соперниками мы отказались от ведения игры "первым номером", выбрали максимально оборонительную формацию и сделали ставку на контригру. Это показывает, что Шевченко тоже растет как специалист. В определенный момент он понял, что играть на равных со сборными калибра Испании или Германии у нас нет возможности, а потому мы должны возвращаться к "истокам".

Ну, а теперь к сборной Англии. Почему же Гарет Саутгейт выбрал такой стиль игры для своей команды? Ведь Англия – не Украина, там огромная россыпь талантливых топ-игроков. Ответ очень прост – он выбрал такой вариант, потому что верил, что именно он сможет максимально раскрыть потенциал его футболистов. Англичане сильные, мощные и быстрые, в лучших клубах английской Премьер-лиги в центре поля игру ведут Кевин Де Брюйне, Жоржиньо, Тьяго Алькантара.

Таких исполнителей у английской сборной нет, потому сложно играть в то, что любят играть те же испанцы. Зато у них есть силовые: Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс, Шоу, а также быстроногие: Фоден, Сака, Стерлинг и прочие. Замысел настолько прост и понятен – Англия большими силами отходит глубоко на свою половину поля, где пробить эту крепкую оборону крайне сложно, а в нужный момент эта пружина выстреливает, и Стерлинг, Сака, Фоден, Санчо, Рашфорд получают огромные свободные зоны за спинами своих соперников, куда можно бежать и использовать это сильное качество атакующих английских игроков.

И если бы англичане были удачливее в серии пенальти, то мало бы кто и вспомнил через пару лет, какой игрой этот титул был добыт. Ведь особо никто не парится и не помнит, что Италия в 2006-м году на чемпионате мира играла далеко не в искрометный футбол, зато все помнят, что именно Италия стал чемпионом мира в том году.

Сергей Горбаченко, Football.ua