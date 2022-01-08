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Евгений Кузьменко представляет пятерку не раскрученных футболистов, которые могут зажечь на грядущем Кубке африканских наций

Кубок африканских наций 2021 года, наконец, состоится в этом месяце после семимесячной задержки. 24 команды из Африки сразятся за звание чемпиона континента. Представляем вашему вниманию пятерку скромных по именам игроков, которые вполне способны удивить на грядущем турнире.

Камалдин Сулеймана (Гана)

Переход Камалдина Сулеймана из Норшелланна в Ренн минувшим летом за 15 млн евро стал рекордным для датского клуба. Парню всего 19 лет, и он третий самый молодой футболист в составе сборной Ганы на предстоящем турнире. Первые пять месяцев Сулеймана хорошо провел в Ренне, забив четыре гола и оформив два ассиста за 996 минут в Лиге 1.

Что привлекло Ренн в юной ганской звезде? В прошлом сезоне датской Суперлиги Сулеймана предпринял 246 попыток обыгрышей 1в1 – почти вдвое больше, чем у Луки Припа, который расположился на втором месте (126). Для лучшего понимания, что это действительно огромное количество попыток (смелость, заточенность на обыгрыш), только Лионель Месси попытался больше (261) в топ-5 европейских лигах в прошлом сезоне.

Камалдин на протяжении всего сезона искусно использовал свои навыки дриблинга, став лидером в обводках на половине поля соперника (199), что почти вдвое больше, чем у Йеспера Линдстрема (104), завершившего сезон на втором месте по этому показателю. Также Сулеймана возглавил лигу по обыгрышам один в один и в штрафной соперника (34).

Этот стиль не изменился и в новом сезоне в его новом клубе: он нанес 23 удара по воротам, после того как самолично протащил мяч – второй лучший результат в Лиге 1 – один раз каждые 43 минуты. Единственный игрок, сыгравший 900+ минут и показавший лучший результат, – это Килиан Мбаппе (каждые 42 минуты). Неплохая компания.

Сулеймана дебютировал за Гану в октябре 2020 года в матче против Мали. Пока что у него нет забитых голов в шести матчах за сборную, но есть все шансы, что ему удастся это изменить уже на этом турнире.

Мохамед Байо (Гвинея)

Мохамед Байо после блестящих 18 месяцев на клубном уровне входит в турнир как главная угроза сборной Гвинеи. Ожидается, что его страна выйдет в 1/8 финала из группы B, но для этого им понадобится Байо в лучшей его форме.

Всего два игрока забили больше голов в Лиге 1 в этом сезоне, чем игрок Клермона (9). Его девять голов означают, что он забил 45% от общего количества голов своей команды в лиге.

Это следует за исключительным сезоном 2020/21, в котором Байо возглавил список бомбардиров Лиги 2 с 22 голами, выведя Клермон в высший дивизион Франции. В прошлом сезоне он забивал в среднем каждые 140 минут, и, несмотря на повышение в классе, не утратил в своей результативности – в настоящее время Байо забивает в среднем каждые 149 минут.

Несмотря на то, что изначально Байо был вингером, сейчас он приспособился к роли классического нападающего штрафной площади. Все восемь его голов с игры (еще один – с пенальти) были забиты со средней дистанции 6,5 метров, как и в прошлом сезоне, когда он забил все 22 своих гола из пределов штрафной. Ни один игрок в этом сезоне Лиги 1 не забил больше голов в пределах вратарской площади, чем Байо (4).

Из 10 лучших бомбардиров Лиги 1 Байо в среднем набирает наименьшее количество касаний за 90 минут (33), но 14% его касаний в штрафной соперника были голами – его нельзя оставлять без присмотра в штрафной.

Только в одном из шести последних розыгрышей Кубка африканских наций Гвинея не смогла преодолеть групповой этап, так что есть хороший шанс, что они смогут выйти в плей-офф грядущего турнира, а Байо будет иметь неплохой шанс стать лучшим бомбардиром.

Мойзес Симон (Нигерия)

Нигерийский нападающий Мойзес Симон перешел в Нант на правах аренды из Леванте перед стартом сезона 2019/20, после того, как изо всех сил пытался заявить о себе в Испании. Переезд во Францию сказался положительно на карьере игрока: в сезоне 2020/21 он подписал полноценный контракт с Нантом, и вот уже третий год является важнейшим игроком команды.

Действуя на позиции левого вингера, Симон любит продвигать мяч к воротам соперника на дриблинге. Он очень полезен и продуктивен с этой точки зрения. Начиная с сезона 2020/21, он нанес 26 ударов и создал 27 моментов для партнеров после того, как протащил мяч. Это общее количество (53) было превзойдено только тремя игроками Лиги 1 за два сезона (у лидера – Килиана Мбаппе – 83).

Несмотря на то, что позади чуть больше половины чемпионата, это уже лучший сезон для 26-летнего Мойзеса с точки зрения результативных передач (6) и созданных шансов (42). Также отметим, что он набирал в среднем 0,31 xA на 90 минут – третий лучший показатель Лиги 1 среди игроков, сыгравших более 1000 минут, уступая только Димитри Пайе (0,35) и Бенжамену Бурижо (0,32).

В целом, его 3,9 xA с игры – лучший результат в Лиге 1 в этом сезоне среди всех футболистов, не играющих за ПСЖ. Лучше этот показатель только у Килиана Мбаппе (4,5), Лионеля Месси (4,3) и Анхеля Ди Марии (4,0).

Скоростной дриблинг Симона – постоянная угроза обороне противника. В Лиге 1 в этом сезоне только четыре игрока предприняли больше попыток обыграть соперника 1в1 на чужой половине, чем он (64). Также он четвертый в лиге по обыгрышам 1в1 в штрафной площади соперника (12).

Симон начинал с первых минут все семь квалификационных матчей Нигерии к чемпионату мира, поэтому, похоже, он будет одной из ключевых фигур этой сборной и на Кубке африканский наций.

Ив Биссума (Мали)

Центральный полузащитник Ив Биссума проводит четвертый сезон в составе английского Брайтона, и, кажется, он вполне может стать его последним. Его выступления в клубе – в частности, в течение последних двух сезонов – были настолько впечатляющими, что целый ряд крупных клубов АПЛ проявили большой интерес к игроку.

Биссума – универсальный полузащитник, обладающий хорошими навыками на мяче, но еще лучше умеющий возвращать мяч своей команде. С начала сезона 2020/21 ни один игрок в АПЛ не сделал больше отборов или перехватов, чем игрок сборной Мали (245). Однако этот стиль игры часто имеет свою цену – Ив получил 14 желтых карточек в АПЛ, начиная с сезона 2020/21 – только у трех игроков больше.

С начала прошлого сезона Биссума – наиболее вовлеченный игрок Брайтона в позиционных атаках, через него проходит наибольшее количество пасов, в атаках, завершившихся ударами по воротам – в том числе. Также 16 ударов Брайтона за этот период были сделаны после того, как Биссума вернул владение мячом своей команде.

После очередного третьего места на Кубке африканских наций в 2012 и 2013 годах, Мали изо всех сил пыталась пробиться хотя бы в финал на последних трех турнирах – в 2015, 2017 и 2019 годах сборная стабильно выходила из группы, но пройти дальше 1/8 не получалось. Биссума не входил в состав команды ни на одном из этих турниров, это будет его первое участие в КАН, и вся сборная Мали, безусловно, будет надеяться, что его присутствие поможет им на этот раз продвинуться дальше.

Ассан Сисей (Гамбия)

Превращение Ассана Сисея в лучшего бомбардира швейцарского Цюриха в сезоне 2021/22 стало сюрпризом для всех болельщиков команды – Гамбия надеется, что нечто схожее произойдет и на КАН-2021.

Сисей забил 11 голов в швейцарской Суперлиге за Цюрих в этом сезоне, уступая в списке бомбардиров только Артуру Кабралу из Базеля (14). Голы гамбийца помогли его команде возглавить лигу с отрывом в семь очков перед зимним перерывом, Цюрих стремится завоевать свой первый чемпионский титул с сезона 2008/09.

11 голов в 17 матчах чемпионата в этом сезоне – это больше, чем за четыре предыдущих сезона вместе взятых (9 в 83 матчах). Сейчас Сисей забивает гол в среднем каждые 123 минуты, а его лучший показатель за предыдущие четыре сезона в швейцарской Суперлиге – 236 минут на гол. Факт: сейчас 27-летний игрок пребывает в своей лучшей форме в карьере.

Сисей установил новый клубный рекорд Цюриха, забив 10 голов уже к 13-му туру швейцарской Суперлиги. Этому способствовали четыре гола в одном матче против Сьона в октябре, и это тоже рекорд – Ассан стал первым игроком Цюриха, оформившим покер в матче швейцарской Суперлиги (турнир в его нынешнем виде образовался в 2002/03 годах).

Впечатляет Сисей и с точки зрения ассистирования партнерам – у него пять голевых передач, только два игрока в лиге имеют больше – партнер по команде Адриан Герреро (6) и Мирослав Стеванович из Серветта (12).

Грядущий КАН – дебютный для сборной Гамбии, и неудивительно, что они считаются одним из аутсайдеров турнира. В важном матче отбора на турнир против Анголы Сисей забил единственный гол в игре. Болельщики сборной теперь мечтают, чтобы Ассан стал их героем и в финальной части соревнований.

Также стоит обратить внимание на таких футболистов, как: Ильяс Шаир (Марокко), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо) и Андре Онана (Камерун).

Источник: The Analyst

Евгений Кузьменко