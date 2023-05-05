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Різноманітні ігри в першому легальному закладі України

З 2020 року ігорний бізнес в Україні перейшов в легальну площину. Першим казино, яке отримало офіційну ліцензію, став заклад Космолот. Це компанія, яка розвивала український гемблінг. Космолот казино стало осередком елітної азартної гри за міжнародними стандартами. І сьогодні подібні розваги стали доступними усім повнолітнім українцям.

Переваги перед другим онлайн-казино

Космолот усвідомлює свою місію щодо популяризації чесної та відповідальної азартної гри. Тому казино працює виключно на підставі дозволу КРАІЛ та з найкращими світовими провайдерами. Гемблери добре знають цей онлайн-заклад та цінують його за такі особливості:

● офіційна ліцензія;

● відсутність блокувань сайту;

● гра виключно у гривнях;

● широкий вибір ігрових автоматів;

● ексклюзивні слоти, створені спеціально для казино;

● швидке виведення коштів;

● цілодобова служба підтримки.

Адміністрація закладу уважно стежить за тим, щоб виконувалися усі законні вимоги та гемблери отримували саме те, що указано в офіційних правилах розіграшу кожної ставки.

Багаторічний досвід просування в Україні офіційних азартних розваг та увага до деталей зробили Космолот лідером в світі українського гемблінгу. Казино справно сплачує усі виграші та надійно оберігає від шахрайства.

Також користувачі високо цінують той факт, що компанія ніколи не працювала та не працює з російським ринком. Її діяльність спрямована виключно на громадян України з урахуванням їх бажань та потреб.

Космолот за рік повномасштабної війни перерахував десятки мільйонів гривень на допомогу армії. Благодійні пожертви здійснювалися до фондів "Повернись живим" та UNITED24. Значна частина коштів виділяється і на закриття прямих запитів від бійців. Допомога армії не завершується і буде тривати доти, доки в ній є необхідність.

Простота реєстрації на сайті

Онлайн-казино Космолот дозволяє робити ставки на сайті без реєстрації. Майже усі слоти на порталі підтримують демонстраційний режим. Але він не дає права отримувати реальні виграші. Для заробітку необхідно пройти просту процедуру реєстрації. Робиться особиста сторінка усього в кілька кроків:

● Клікнути на кнопку "Реєстрація".

● Обрати номер телефону чи електронну пошту.

● Придумати пароль.

● Погодитися з правилами участі в азартних розвагах та використання сайту.

Є ще простіший варіант – використовувати для авторизації дійсний Гугл-акаунт.

Онлайн-казино Космолот вимагає від гравців обов'язкову верифікацію особистих даних. Зробити це можна через державний сервіс Дія. Процедура займає усього кілька хвилин. Якщо ж гравець не користується дією, він може завантажити скани документів через розділ Каса. У ньому є повний список необхідних паперів. Така верифікація може тривати кілька діб.

Зареєстрованим гравцям без верифікації дозволено поповнювати рахунок та грати на слотах, використовувати бонуси. Але підтвердження особистості необхідно для виведення коштів з рахунка на картку.

Різноманіття провайдерів та слотів

Адміністрація казино розуміє, наскільки важливо давати гравцям доступ до якісного софту. Тому на сайті Космолот представлені тільки найкращі провайдери зі світовими іменами. Усі вони добре зарекомендували себе як в онлайн-казино, так і в реальних офлайн-закладах. Надійність кожного слоту відомих розробників доводиться міжнародними ліцензіями на генератори випадкових чисел. Усі спіни на них відповідають заявленим провайдерами характеристикам.

Для більш цікавого та прибуткового дозвілля казино Космолот пропонує ігрові автомати з найрізноманітнішими темами оформлення. Тут є і казки, і пошуки скарбів, і свята, і жахастики. Усе це доповнюється різноманіттям геймплеїв від класичних барабанів до механік з Лавиною, Magaways, кількома рівнями бонусних раундів. Кожен гравець знайде для себе розвагу до смаку.

Гарантії безпеки на сайті Космолот казино

Для зберігання особистої інформації та грошей необхідно бути впевненим в тому, що до них не отримають доступ треті особи. Сайт казино Космолот захищений багаторівневою системою шифрування. Доступ до акаунту можливий тільки за логіном і паролем. І навіть якщо гравець з якоїсь причини надасть цю інформацію третім особам, адміністрація заблокує акаунт у разі виявлення підозрілої активності в ньому. Відновити доступ до особистої сторінки можна через службу підтримки, підтвердивши свою особу, вказану під час верифікації.