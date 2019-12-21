Бразилия

Бразильский клуб не планирует приглашать румынского тренера.

Сантос не планирует приглашать Мирчу Луческу на должность главного тренера, информирует Globo Esporte.

Бразильский клуб ранее отправил в отставку Хорхе Сампаоли и теперь находится в поисках кандидатов на его место.

На этой неделе появилась информация, что Сантос обратился с предложением к Луческу. Однако позже президент "рыб" Хосе Карлос Перес опроверг эту информацию. При этом называть имена кандидатов он отказался.

В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А Сантос финишировал на 2-й строчке.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.