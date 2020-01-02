Бразилия

Бразилец связал себя с клубом на четыре ближайших года.

Лукас Силва подписал контракт с Гремио до окончания 2024, сообщил официальный сайт клуба. 26-летний хавбек присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

Лукас Силва начинал карьеру в Крузейро. В этом клубе он утвердился в роли одного из лучших игроков Южной Америки и был продан в Реал в 2015 году после двух побед в чемпионате Бразилии подряд.

В Реале бразилец проявить себя не сумел, поэтому сдавался в аренду в Марсель и Крузейро. Вторым он помог выиграть Кубок Бразилии в 2017 и 2018 году.

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