Бразилия

Ред Булл хочет нанять Карлуша в свой бразильский проект — Брагантино.

Ред Булл Брагантино в поисках тренера обратил внимание на наставника Риу Аве Карлуша Карвальяла, сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на Record.

Стороны уже провели первые переговоры, но в них пока что нет конкретики.

Во главе Брагантино Карвальял может сменить Антонио Карлоса Заго, с 2013 по 2015 год работавшего в тренерском штабе Шахтера.

Брагантино в 2019 году выиграл бразильскую Серию В и с нового сезона будет выступать в элитном дивизионе.

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