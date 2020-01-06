Ред Булл хочет нанять Карлуша в свой бразильский проект — Брагантино.
Карлуш Карвальял, Getty Images
06 января 2020, 08:59
Ред Булл Брагантино в поисках тренера обратил внимание на наставника Риу Аве Карлуша Карвальяла, сообщает Gazeta Esportiva со ссылкой на Record.
Стороны уже провели первые переговоры, но в них пока что нет конкретики.
Во главе Брагантино Карвальял может сменить Антонио Карлоса Заго, с 2013 по 2015 год работавшего в тренерском штабе Шахтера.
Брагантино в 2019 году выиграл бразильскую Серию В и с нового сезона будет выступать в элитном дивизионе.
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