Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
СИДКЛЕЙ, ФК ДИНАМО
07 января 2020, 20:57
Сидклей завершает переход в Коринтианс, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, 7 января бразилец пройдет медицинский осмотр и заключит соглашение.
Отметим, что Сидклей согласился на значительное понижение заработной платы, чтобы перейти в Коринтианс. 26-летний футболист будет выступать за бразильскую команду до конца 2020 года на правах аренды.
Ранее сообщалось, что тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея.
В нынешнем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.
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