Бразилия

Защитник Динамо Сидклей продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

Сидклей завершает переход в Коринтианс, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, 7 января бразилец пройдет медицинский осмотр и заключит соглашение.

Отметим, что Сидклей согласился на значительное понижение заработной платы, чтобы перейти в Коринтианс. 26-летний футболист будет выступать за бразильскую команду до конца 2020 года на правах аренды.

Ранее сообщалось, что тренер Коринтианса подтвердил переход Сидклея.

В нынешнем сезоне бразилец не провел ни одного матча за киевский клуб.

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