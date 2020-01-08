Бразилия

Матеус Фернандес может продолжить карьеру в Испании.

Барселона предложила шесть миллионов евро за полузащитника Палмейраса Матеуса Фернандеса, сообщает Globo Esporte.

21-летний хавбек присоединился к Палмейрасу год назад из Ботафого за 3,5 млн евро. У Ботафого остается 25% экономических прав на игрока, что может осложнить сделку – этот клуб должен дать согласие на переход.

Контракт Фернандеса с Палмейрасом действует до 2023 года. Он сыграл лишь в 12 матчах за клуб, и только шесть из них были с первых минут. Предполагается, что Барселона следит за ним с 2017 года.

Намерения каталонцев относительно использования футболиста неизвестны. Возможно, он будет отправлен в аренду или же усилит Барселону B.

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