Бразилия

Полузащитник Шахтера Тайсон поделился планами на будущее.

Тайсон рассказал о предложениях от других клубов, а также рассказал, что вернется в Бразилию.

"Сейчас самое время вернуться в Бразилию. Я отработаю контракт до 30 июня 2021 года".

"В прошлом году Милан предлагал за меня 30 миллионов евро, но клуб не отпустил меня. За меня боролись и другие клубы, но Шахтер был категоричен".

"Я не могу жаловаться, ибо клуб всегда относился ко мне хорошо. Ничего плохого не могу сказать о президенте – он всегда мне помогал, также речь идет и об одноклубниках и тренере. Я уже сказал, что не буду продлевать контракт. Год закончится, и я вернусь к своей 12-летней дочери, которую не вижу. Я не был на ее днях рождения, мне нужно больше сконцентрироваться на семье".

"Интернасьонал – клуб, который дал мне все. Я благодарен им за все, но возможный переход в эту команду зависит не только от меня. У меня было предложение от Коринтианса, но я сказал: "Спасибо, но мой приоритет – Интернасьонал", — приводит слова Тайсона Globo.

Ранее сообщалось, что Коринтианс не станет покупать Тайсона из-за его стоимости.

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