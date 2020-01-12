Полузащитник Шахтера Тайсон поделился планами на будущее.
ТАЙСОН, GETTY IMAGES
12 января 2020, 21:37
Тайсон рассказал о предложениях от других клубов, а также рассказал, что вернется в Бразилию.
"Сейчас самое время вернуться в Бразилию. Я отработаю контракт до 30 июня 2021 года".
"В прошлом году Милан предлагал за меня 30 миллионов евро, но клуб не отпустил меня. За меня боролись и другие клубы, но Шахтер был категоричен".
"Я не могу жаловаться, ибо клуб всегда относился ко мне хорошо. Ничего плохого не могу сказать о президенте – он всегда мне помогал, также речь идет и об одноклубниках и тренере. Я уже сказал, что не буду продлевать контракт. Год закончится, и я вернусь к своей 12-летней дочери, которую не вижу. Я не был на ее днях рождения, мне нужно больше сконцентрироваться на семье".
"Интернасьонал – клуб, который дал мне все. Я благодарен им за все, но возможный переход в эту команду зависит не только от меня. У меня было предложение от Коринтианса, но я сказал: "Спасибо, но мой приоритет – Интернасьонал", — приводит слова Тайсона Globo.
Ранее сообщалось, что Коринтианс не станет покупать Тайсона из-за его стоимости.
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