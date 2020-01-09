Украина

Бразилец, вероятно, не покинет "горняков" в январе.

Как сообщает UOL, руководство Коринтианса отказалось от идеи приобретения крайнего полузащитника Шахтера Тайсона.

По данным источника, бразильцы уведомлены о потенциальной стоимости футболиста "горняков", из-за чего даже не намерены начинать переговоры с дончанами о трансфере.

Transfermarkt утверждает, что на сегодняшний день стоимость Тайсона составляет 12 миллионов евро. Сам вингер уже сообщил, что не намерен продлевать действующий контракт с Шахтером.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "горняков", отличившись семью голами и шестью ассистами.