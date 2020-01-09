Бразилец, вероятно, не покинет "горняков" в январе.
Тайсон, фото Шахтер
09 января 2020, 19:39
Как сообщает UOL, руководство Коринтианса отказалось от идеи приобретения крайнего полузащитника Шахтера Тайсона.
По данным источника, бразильцы уведомлены о потенциальной стоимости футболиста "горняков", из-за чего даже не намерены начинать переговоры с дончанами о трансфере.
Transfermarkt утверждает, что на сегодняшний день стоимость Тайсона составляет 12 миллионов евро. Сам вингер уже сообщил, что не намерен продлевать действующий контракт с Шахтером.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 20 поединков в футболке "горняков", отличившись семью голами и шестью ассистами.